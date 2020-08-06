تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في الانبار

2020/08/06 | 17:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار … أعلن رئيس اللجنة الاعلامية في خلية ازمة الانبار احمد الراشد، الخميس، تفاصيل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقال الراشد لـ /المعلومة/ إن “مدن الانبار المختلفة سجلت 43 اصابة توزعت بين مناطق قضاء الفلوجة 7 اصابات ملامسين لحالات مؤكدة سابقا و 3 اصابات في قضاء الكرمة و 9 اصابات في قضاء الرمادي ملامسين لحالات […]

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