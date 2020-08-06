النفط تقرر تخفيض اضافي نحو 400 الف برميل يوميا

2020/08/06 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، تنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط، بنحو 400 ألف برميل يوميًا، في أغسطس/آب، لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية، بموجب اتّفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وأكّد بيان صادر عن الوزارة وشركة تسويق النفط العراقية “سومو”، أن تخفيضات إنتاج النفط في أغسطس/آب، ستكون أكثر وأعلى من المتّفق عليها، لهذا الشهر.

كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت تراجع صادرات النفط، خلال شهر يوليو/تمّوز الماضي، التزامًا باتّفاق “أوبك+” لتخفيض الإنتاج، إذ بلغت كمّية صادرات الخام 2.7 مليون برميل يوميًا، بإجمالي 85.663.290 مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو 3.5 مليار دولار.

وكانت صادرات العراق النفطية في يونيو/حزيران، قد تراجعت إلى 2.8 مليون برميل يوميًا، من 3.21 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق، ما يعني أن العراق وَفى بنسبة كبيرة من اتّفاق تخفيض الإنتاج.

وقال المتحدّث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان سابق: إنّه “بالرغم من تخفيض معدّلات الإنتاج والتصدير التزامًا باتّفاق أوبك+، فإن الإيرادات الماليّة شهدت ارتفاعًا، مقارنةً بالأشهر الماضية”.

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