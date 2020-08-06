2020/08/06 | 18:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد موعد زيارة الكاظمي للولايات المتحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 18:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد موعد زيارة الكاظمي للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد موعد زيارة الكاظمي للولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).