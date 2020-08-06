المنافذ الحدودية تضبط وصولات ووثائق مزورة في منفذ سفوان

2020/08/06 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية شخصين داخل الحرم الجمركي بحوزتهما وثائق ومستندات ووصولات للشركة الفاحصة الألمانية “تي يو في” بغية إخراجها خارج منفذ سفوان الحدودي في البصرة.

بيان ورد من هيئة المنافذ جاء في تفاصيله أن عملية الضبط تمت استنادا إلى معلومات جهاز الأمن الوطني العراقي لتفادي إتلاف وثائق مزورة ودفاتر وصولات والتغطية بنقلها مع الوثائق الأصلية تعود إلى كافة منافذ البصرة، إذ تستخدم هذه الوثائق لتمرير البضائع بشهادات مطابقة مزورة والقيام بعملية الجباية خارج الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والتهرب من دفع الرسوم مما يسبب ضرراً كبيراً في صلاحية البضائع للاستخدام وكذلك على الأجور المستوفاة والتي من شأنها تعزيز وتعظيم موارد الدولة فضلاً عن حماية المنتج والسوق المحلية من سياسة إغراقه بالبضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية.

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