مكتب السيد السيستاني: ندعو الخيرين في جميع أنحاء العالم للتضامن مع لبنان

2020/08/06 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بيانا بشأن تفجيري مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

البيان ذكر، أن المرجعية الدينية العليا في النجف تعرب عن بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرّضت له مدينة بيروت إثر الانفجار الهائل الذي وقع في مرفئها وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والمفقودين وأضعاف ذلك من الجرحى والمصابين وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين عن بيوتهم ومساكنهم، وأدّى الى خراب واسع وخسائر فادحة وأضرار بالغة بالمباني والممتلكات في مشهد مأساوي قلّ نظيره في العقود الأخيرة.

ودعت المرجعية جميع محبّي الخير في العالم الى التضامن معه في هذا الظرف العصيب وتقديم العون له بكل السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه.

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