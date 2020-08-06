الغانمي يعيد تنظيم قوات حفظ القانون

2020/08/06 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بإعادة تنظيم قوات حفظ القانون لضبط قواعد الربط العسكري والإنساني.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية، ان التدريب والتأهيل جزء لا يتجزأ من عمل رجل الأمن وهو العامل الرئيس في نجاح المهام التي توكل إليه، وعليه قررت وزارة الداخلية تقديم دورات تدريبية مكثفة لإعادة تنظيم قوات حفظ القانون، وذلك لغرس قواعد الضبط والربط العسكري وحقوق الإنسان، فضلا عن زيادة ثقة الأفراد بأنفسهم وبقيادتهم، وفقا للبيان.

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