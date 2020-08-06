خبراء الصحة يحذرون من تفش وشيك لمرض غريب ونادر يستهدف الأطفال ويهدد حياتهم

2020/08/06 | 18:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أنه بالإضافة إلى “كوفيد-19” والإنفلونزا الموسمية، يجب أن يتوقع الأمريكيون اندلاعا آخر لمرض التهاب النخاع الرخو الحاد النادر والمسبب للشلل (AFM).

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