بريطانيون يتهمون المسلمين بنشر وباء كورونا

2020/08/06 | 18:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشف تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الخميس، أن متطرفين من مؤيدي نظرية المؤامرة في بريطانيا نشروا شائعات لا اساس لها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت تنتقد المسلمين وتلقي باللوم عليهم في انتشار فايروس كورونا.

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