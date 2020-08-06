من مدينة لم ترَ الحياة أرسلُ سلامي لبيروت

2020/08/06 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلال بشار منذ اشهر طوال ونحن نعيش على حافة الموت نترقب النهاية ولكن دون ان نفقد الأمل..بيروت أضفناك حزنا فوق أحزاننا ومع دموعك انهمرت دموعنا .انت فتحت جرحا قديما لا يزال دمه يقطر.انّ ما حدث في بيروت لم يكن غريبا على شعب لم يرَ الحياة منذ الولادة لم يكن شيئا عظيما بالنسبة […]

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