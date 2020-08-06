مطار السليمانية يعلن تراجع عدد رحلاته الجوية ويؤكد التزامه بتوجيهات بغداد

2020/08/06 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة/ السليمانية ..أعلن مدير مطار السليمانية الدولي، طاهر عبد الله، الخميس، عودة نشاط المطار لكن بوتيرة بطيئة عما كان عليه في السابق.وقال عبد الله لـ /المعلومة/ إن “عدد الرحلات الجوية انخفض بشكل كبير في مطار السليمانية بسبب تداعيات فيروس كورونا والاجراءات الصحية المتبعة”، مشيرا الى أن “الرحلات تركزت على دبي وبغداد وقطر “.[…]

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