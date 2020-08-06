افتتاح بناية مدرسة نموذجية جديدة في ميسان بعد تاثيثها

2020/08/06 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أفتتح محافظ ميسان علي دواي، اليوم الخميس بناية مدرسة (انتفاضة الأقصى) الأبتدائية النموذجية وسط مدينة العمارة وقال دواي اثناء حفل الافتتاح ان المدرسة تقع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان وتم تنفيذها من شركة (موارد الجنوب للمقاولات)،مشيرا إلى أنها تتكون من ثلاث طوابق سعة (18) صف مع جناح للإدارة ومختبرات وقاعة متعددة الإغراض […]

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