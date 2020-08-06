السفير الروسي: العراق شريك رئيس بالمنطقة وشركاتنا تدرس المساهمة في إعادة البنية التحتية

2020/08/06 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف أن العراق شريك رئيس بالمنطقة فيما أشار إلى أن الشركات الروسية تدرس المساهمة في إعادة بناه التحتية.

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