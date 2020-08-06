بعد لقائه بهم.. المتظاهرون يوجّهون رسالة شكر إلى رئيس الوزراء

2020/08/06 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه مجموعة من المتظاهرين الخريجين، رسالة شكر وعرفان لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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