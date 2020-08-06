قبطان السفينة المشؤومة يكشف سر”الحمولة المتفجرة” !

2020/08/06 | 18:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بدأ العد التنازلي للكارثة التي شهدتها بيروت منذ أكثر من ست سنوات، وتحديدًا عندما توقفت سفينة الشحن “روسوس” المستأجرة من قبل شركة روسية، في ميناء العاصمة اللبنانية.خرج قبطان السفينة الروسي بوريس بروكوشيف عن صمته، اليوم الخميس، وقال في تصريحات عبر الهاتف لصحيفة نيويورك تايمز، من منتجع على ساحل البحر الأسود حيث بدأت السفينة رحلتها […]

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