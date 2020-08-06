منظمة تحذر من انفجار نووي أمريكي في ألمانيا

2020/08/06 | 18:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت منظمة “السلام الأخضر” إن انفجار إحدى القنابل النووية التي تحتفظ بها الولايات المتحدة الأمريكية في ألمانيا سيؤدي إلى مقتل مئات الآلاف من الناس.وفي الذكرى الـ75 لانفجار القنبلة النووية الأمريكية في هيروشيما اليابانية، نشرت المنظمة غير الحكومية دراسة تحصي التأثير الممكن لانفجار نووي مماثل ومحتمل في ألمانيا.وقال كريستوف فون ليفين، المتحدث باسم المنظمة […]

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