2020/08/06 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، الخميس، بقرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية للمرة الاولى منذ سيطرة داعش الاجرامي على مناطق من المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “الايام القليلة المقبلة من الشهر الحالي سوف تشهد افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الانبار، بعد ان انجزت كافة مراحل العمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الانبار تستعد لافتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية خلال أيام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: الانبار تستعد لافتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).