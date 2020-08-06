2020/08/06 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التوزيع الجغرافي للاصابات والوفيات جراء كورونا في الكرخ خلال 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التوزيع الجغرافي للاصابات والوفيات جراء كورونا في الكرخ خلال 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).