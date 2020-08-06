عضو بالزراعة النيابية يكشف عن 26 منفذا حدوديا بكردستان تهرب من خلالهم المحاصيل الزراعية

2020/08/06 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو لجنة الزراعة النيابية النائب جمال فاخر، الخميس، عن تهريب المحاصيل الزراعية الى العمق العراقي من خلال 26 منفذا حدوديا في كردستان.

وقال فاخر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تهريب المحاصيل الزراعية وبيض المائدة والدجاج من منافذ غير قانونية في اقليم كردستان الى العمق العراقي لم يتوقف على الاطلاق"، مبينا أن "التهريب له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني ناهيك عن تاثيره السلبي على ملف الانتاج المحلي الذي تضرر بقوة في الفترة الماضية".

واضاف أنه "وفق المعلومات الواردة الينا بانه هناك 26 منفذا اغلبها غير مسيطر عليها في اقليم كردستان يجري من خلالها تهريب المحاصيل الزراعية وبيض المائدة والدجاج"، لافتا الى ان "المواد التي تدخل عبر تلك المنافذ غير مفحوصة ولاتخضع للسيطرة النوعية او الكمارك او الضريبة وهذا امر بالغ الخطورة".

ودعا عضو لجنة الزراعية النيابية "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اخضاع تلك المنافذ الى القانون الاتحادي وان تكون تحت سيطرة الدولة من اجل انقاذ المنتوج المحلي وتعظيم الايرادات المالية من خلال فرض الضرائب".

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