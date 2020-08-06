الموارد تعلن عن حملة لرفع التجاوزات على المحرمات النهرية والحصص المائية

2020/08/06 | 18:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت وزارة الموارد المائية، الخميس، عن انطلاق حملة كبرى لإزاله التجاوزات على المحرمات النهرية والحصص المائية بدعم من السلطة القضائية ورئاسة الوزراء، مهددة بمقاضاة من يثبت تجاوزه.وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب لـ/المعلومة/ ان “وزارة الموارد المائية انطلقت بحملة كبرى تشمل عموم العراق لرفع التجاوزات على الانهر الرئيسية والفرعية خاصة منها ضفاف الانهر […]

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