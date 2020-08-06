مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى الـ140 ألف


مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى الـ140 ألف
2020/08/06 | 18:37 - المصدر: الترا عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.   

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (16591) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1092741)".  

  - سجلت  وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2583) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:  

بغداد / الرصافة   320  

بغداد / الكرخ      328  

مدينة الطب        59  

النجف الأشرف    164  

السليمانية          57    

أربيل               74  

دهوك               29             

كربلاء             255  

كركوك             42  

ديالى               112  

واسط              190            

البصرة             176  

ميسان               52  

بابل                 171   

الديوانية              56  

ذي قار             60  

الأنبار               24  

المثنى               121      

نينوى                88  

صلاح الدين         205             

  - الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3047 حالة،  وكما يلي:  

بغداد الرصافة   299  

بغداد الكرخ     310    

مدينة الطب      50    

النجف            290  

السليمانية        85         

أربيل            218  

دهوك            101                 

كربلاء        244  

كركوك       211    

ديالى          103  

واسط         74  

البصرة       273  

ميسان         96  

بابل           194  

الديوانية         93  

ذي قار        67  

الأنبار          43  

المثنى          39  

نينوى          144  

صلاح الدين    113     

  - الوفيات   67    حالة  وكما يلي :  

بغداد الرصافة     7  

بغداد الكرخ        4  

مدينة الطب        4  

النجف              2  

السليمانية          5  

أربيل          6                   

كربلاء          2  

كركوك         8  

ديالى           2  

واسط           1  

البصرة         9  

ميسان          1  

بابل            7  

الديوانية       1  

ذي قار        1      

المثنى          1                 

نينوى           2  

صلاح الدين     4                 

 مجموع الشفاء:    101025      ( نسبة الشفاء  71.9  %)                        

مجموع الإصابات:   140603                                                  

الراقدون الكلي:         34417                                                      

الراقدون في العناية المركزة: 517                                                   

مجموع الوفيات:   5161". 

اقرأ/ي أيضًا: 

العراق يسجل 2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مستشفى عراقي ينجح بإجراء عملية "غسل الكلى" لمصابة بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى الـ140 ألف) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى الـ140 ألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).

واصل القراءة على الترا عراق
Sponsored Links