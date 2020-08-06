مجموع الإصابات بكورونا في العراق يتخطى الـ140 ألف

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم فحص (16591) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1092741)".
- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2583) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 320
بغداد / الكرخ 328
مدينة الطب 59
النجف الأشرف 164
السليمانية 57
أربيل 74
دهوك 29
كربلاء 255
كركوك 42
ديالى 112
واسط 190
البصرة 176
ميسان 52
بابل 171
الديوانية 56
ذي قار 60
الأنبار 24
المثنى 121
نينوى 88
صلاح الدين 205
- الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 3047 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 299
بغداد الكرخ 310
مدينة الطب 50
النجف 290
السليمانية 85
أربيل 218
دهوك 101
كربلاء 244
كركوك 211
ديالى 103
واسط 74
البصرة 273
ميسان 96
بابل 194
الديوانية 93
ذي قار 67
الأنبار 43
المثنى 39
نينوى 144
صلاح الدين 113
- الوفيات 67 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 7
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 5
أربيل 6
كربلاء 2
كركوك 8
ديالى 2
واسط 1
البصرة 9
ميسان 1
بابل 7
الديوانية 1
ذي قار 1
المثنى 1
نينوى 2
صلاح الدين 4
مجموع الشفاء: 101025 ( نسبة الشفاء 71.9 %)
مجموع الإصابات: 140603
الراقدون الكلي: 34417
الراقدون في العناية المركزة: 517
مجموع الوفيات: 5161".
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