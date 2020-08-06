مفوضية الانتخابات تعلن شروعها بالإعداد للانتخابات المبكرة

2020/08/06 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن شروعها بتنفيذ أولى خطوات الإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر إجراؤها في حزيران من العام المقبل.

وأوضحت المفوضية في بيان على موقعها الرسمي، ان رئيسة الإدارة الانتخابية أحلام الجابري تتابع بشكل متواصل ومباشر مع إدارات مكاتب المحافظات، السبل الكفيلة بتحقيق خطة الاشهر الستة المقبلة، والتي وضعتها استعداداً للانتخابات المقبلة، وبما يضمن إقامتها بشكل عادل ونزيه وفق المعايير الدولية، فيما نقل البيان عن الجابري تشديدها على ضرورة فتح مراكز التسجيل في عموم البلاد، بعد الحصول على موافقة الجهات المتخصصة، لغرض استئناف توزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية، واهمية تسيير الفرق الجوالة للوصول إلى الناخبين في مؤسسات الدولة والمناطق البعيدة والنائية، لغرض تسليمهم تلك البطاقات.

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