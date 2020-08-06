وول ستريت: العراق بدأ يعود للمسار الصحيح رغم طول الطريق لتحقيق الاستقرار السياسي

2020/08/06 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا تتحدث فيه عن عودة العراق إلى مساره الصحيح رغم مروره بظروف صعبة في الوقت الحالي نتيجة جائحة كورونا وصراع الإرادات الإقليمية والدولية داخل أراضيه.

وأعتمد التقرير في تقييمه على مؤشرات عدة تؤكد حصول تقدم من نواح كثيرة في البلاد منذ سبعة عشر عاما.

وضمن أهم المؤشرات، ارتفاع عدد السكان مقارنة بما قبل عام ألفين وثلاثة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن ارتفاع إنتاج براميل النفط بالإضافة إلى انخفاض المعدل السنوي للنزوح الداخلي بأكثر من النصف منذ هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

ويخلص التقرير إلى أنه مع ذلك فإن الطريق لا يزال طويلا أمام العراق لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود، في ظل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت العام الماضي وارتفاع مؤشرات الفساد والتراجع في حرية الصحافة.

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