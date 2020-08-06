وزير الطاقة اللبناني: العراق أول المبادرين بمساعدتنا بعد تفجيري مرفأ بيروت

2020/08/06 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، إن العراق اول المبادرين بمساعدة لبنان بعد تفجيري مرفأ بيروت.

غجر أكد في تصريح، أن العراق اول الدول الداعمة بعد وقوع الكارثة، وبادر بتقديم المساعدات المعنوية، والطبية، فضلا عن المساعدات الوقودية لمعامل الكهرباء من دون طلب موجه لذلك، مشيدا بالوقت نفسه بدور العراق الداعم للبنان حكومة وشعبا.

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