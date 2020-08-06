نائب يبدي استغرابه من مطالبة الحلبوسي باجراء انتخابات “ابكر” ويتهمه بتعطيل قانون مهم

2020/08/06 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..ابدى النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، استغرابه من مطالبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باجراء انتخابات ابكر، فيما اتهمه بتعطيل قانون الانتخابات الجديد.وقال المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الحلبوسي هو من وقف بطريق تمرير قانون الانتخابات الجديد وعطله بشكل متعمد للحصول على البقاء في المنصب”، لافتا الى ان “الحلبوسي […]

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