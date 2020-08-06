الكاظمي يشدد على حماية الكوادر الصحية ويوجه بتكريم لائق لضحايا الجيش الأبيض

2020/08/06 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة توفير الحماية اللازمة للكوادر الطبية ضد الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل بعض عوائل المرضى.

تصريحات الكاظمي جاءت خلال استقباله وفدا من نقابة أطباء العراق لبحث تداعيات وباء كورونا والجهود المبذولة لتطويقه، والإجراءات الكفيلة التي تحدّ من انتشاره، فضلا عن مناقشة سبل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

فيما وجّه الكاظمي بتكريم لائق لضحايا الجيش الأبيض الذين سقطوا أثناء تصديهم للوباء، مشددا على توجيهاته السابقة للقوات الأمنية المعنية بشأن حماية الكوادر الطبية وملاحقة المعتدين قضائيا.

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