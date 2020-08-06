العراق يشكل لجنة عاجلة لجرد محتويات مخازن المواد الكيميائية عالية الخطورة

2020/08/06 | 18:45 - المصدر: فرانس 24

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أعلنت الخميس هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان رسمي تشكيل لجنة عاجلة مهمتها جرد حاويات المواد الكيميائية عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية لتفادي حدوث انفجارات مماثلة لما وقع في مرفأ بيروت اللبناني.



ويُخشى تكرار المأساة اللبنانية في بلد آخر مثل العراق يعاني من الفساد ونقص الخدمات وبخاصة بعد وقوع أضرار كبيرة جراء انفجار مخازن أسلحة ومواد متفجرة مخزنة في أحياء سكنية مختلفة في البلاد.

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