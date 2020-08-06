2020/08/06 | 18:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب سوريا يؤكد خوض ودية منتخبنا الوطني في أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/06 | 18:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب سوريا يؤكد خوض ودية منتخبنا الوطني في أربيل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب سوريا يؤكد خوض ودية منتخبنا الوطني في أربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).