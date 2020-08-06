جريمة مروعة تهز مكة

2020/08/06 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام رجل سعودي بارتكاب جريمة وصفت بالـ”بشعة”، ليلة أمس الأربعاء، ليؤكد بعضهم أنها جريمة هزت مدينة مكة.وبحسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية، ألقت الجهات الأمنية القبض على رجل قتل زوجته بآلة حادة إثر خلاف بينهما.وبعد خروج القاتل من منزله وجد شقيقه وحدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى إطلاق الجاني النار بسلاح ناري ليردي …

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