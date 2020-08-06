2020/08/06 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعديل الجدول الزمني للمناظرات الانتخابية القادمة بينه ومنافسه المفترض في السباق من أجل كرسي الرئاسة جو بايدن كي تجرى قبل الموعد المحدد أصلا.وتساءل ترامب الذي أعرب مرارا عن معارضته الشديدة لتنظيم التصويت عبر البريد في الانتخابات القادمة، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في “تويتر”: “كيف يمكن للناخبين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يدعو إلى تعديل توقيت المناظرات الانتخابية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدعو إلى تعديل توقيت المناظرات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدعو إلى تعديل توقيت المناظرات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).