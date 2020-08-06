بومبيو يعبر عن تضامنه مع الايزيديين بالذكرى السادسة للإبادة الجماعية

2020/08/06 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادعبر وزير الخارجية الامريكية، مايكل بومبيو، عن تضامنه مع الطائفة الإيزيدية بمناسبة الذكرى السادسة لبداية الإبادة الجماعية من قبل تنظيم داعش.وذكرت الخارجية الامريكية عبر موقعها الرسمي على ’’تويتر’’، نقلا عن وزير خارجيتها "أود أن أعبر عن تضامننا مع الطائفة الإيزيدية بمناسبة الذكرى السادسة لبداية الإبادة الجماعية من قبل داعش".وتابع "بذلت إدارتنا الكثير لمساعدة العراقيين على التعافي، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به".

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وقال قصي الشبكي، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي استقبل أعضاء مجلس نق

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