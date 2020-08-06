وكيلة وزارة الخارجية الامريكية :حملة ترامب للضغط على ايران وضعتنا في مكان سيء

2020/08/06 | 19:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … انتقدت وكيلة وزارة الخارجية الامريكية السابقة للشؤون السياسية وكبيرة المفاوضين في الاتفاق النووي مع ايران عام 2015 ويندي شيرمان حملة ما يسمى ” بالضغط القصوى” على ايران التي يشنها الرئيس الامريكية قائلة إنها” اوصلت الولايات المتحدة الى مكان سيء حقا وان ايران ليست قريبة من التفاوض مع ادارة ترامب”.ونقل موقع منتدى […]

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