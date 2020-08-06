دهوك تسجل اول وفاة بين صفوف الملاكات الطبية بفيروس كورونا

2020/08/06 | 19:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دهوك افاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل اول وفاة بين صفوف الملاكات الطبية في المحافظة بفيروس كورونا.وقال المصدر لمراسل"اين نيوز" ان"دائرة صحة دهوك سجلت اول وفاة بين ملاكاتها بسبب اصابته بالفيروس وهو يقوم بعمله داخل مستشفيات كورونا".وتعتبر دهوك من اقل المحافظات العراقية، تسجيلا للاصابات بالفيروس

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