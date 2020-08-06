2020/08/06 | 19:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الخميس ، عن تخوف كبير لدى معظم الكتل السياسية من خسارة عدد كبير من مقاعدها خلال الانتخابات المبكرة.وقال الفايز في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “بعض القوى السياسية ستلجأ للطائفية والقومية للحصول على الاصوات”، لافتا الى ان “معظم الكتل السياسية لديها تخوف من خسارة المقاعد في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : الكتل السياسية خائفة من خسارتها في الانتخابات وستتعكز على الطائفية وأثارة الفتن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : الكتل السياسية خائفة من خسارتها في الانتخابات وستتعكز على الطائفية وأثارة الفتن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).