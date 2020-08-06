الساعدي والأسدي: جهازا مكافحة الإرهاب والأمن الوطني يواصلان ملاحقتهما لفلول داعش

2020/08/06 | 19:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الرُكن عبد الوهاب الساعدي، القبض على ثلاثة وعشرين إرهابيا في مناطق متفرقة خلال شهر تموز الماضي.

الساعدي قال في تصريح، إن جهاز مكافحة الإرهاب واجبه الأساسي معالجة الخلايا النائمة ومكافحة الإرهاب في البلاد، مؤكدا استمرار العمليات وبتنسيق عالٍ المستوى مع الأجهزة الأمنية كافة للقضاء على الخلايا الارهابية الموجودة في البلاد.

بدوره، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي متابعة ما تبقى من بقايا داعش وتجفيف منابع الإرهاب في عموم البلاد، مبينا أن جهاز الأمن الوطني يتابع تحركات داعش بكل دقة وبمختلف الوسائل المتاحة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

واضاف الاسدي ان جهاز الأمن الوطني في طور تطوير عمله العملياتي من اجل القضاء على هذه الفلول الإرهابية.

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