2020/08/06 | 19:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، عن آليات الحجر المناطقي التي أعلن عنها وزير الصحة حسن التميمي لشهر محرم الحرام، فيما أكدت أن علاجات كورونا وأجهزة التنفس متوفرة بجميع مستشفيات العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن آليات الحجر المناطقي خلال شهر محرم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن آليات الحجر المناطقي خلال شهر محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).