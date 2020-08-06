2020/08/06 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يحتاج جسم الإنسان إلى كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لترطيبه خلال حرارة فصل الصيف.وتساعد السوائل في ترطيب الجسم وأداء وظائفه بشكل سليم، خصوصا مع زيادة التعرق خلال الصيف.وكشف الخبراء أن تناول الماء بوفرة يخلص الجسم من السموم ويحميه من عدد كبير من الأمراض التي ترافق هذا الفصل، أبرزها الجفاف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي كمية السوائل التي يحتاجها الجسم في الصيف؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي كمية السوائل التي يحتاجها الجسم في الصيف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).