سوريا تؤكد مواجهة العراق ودياً

2020/08/06 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان منتخب سوريا اكد خوض مواجهة العراق ودياً خلال شهر ايلول المقبل.وقالت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/ ان “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقت خطاباً رسمياً من الاتحاد السوري للعبة، يؤكد فيه إقامة المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين خلال الشهر المقبل ضمن تحضيرات […]

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