الكرد يهدون بالطعن في قانون الانتخابات ويدعون لتأجيلها الى تشرين 2021

2020/08/06 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، عن عزم الكرد الطعن بقانون الانتخابات بعد اكمال تمرير التعديلات ونشره بجريدة الوقائع، فيما دعا الى تأجيل الانتخابات الى تشرين 2021.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي شيروان ميرزا لـ/المعلومة/ ان “الكرد لديهم تحفظات عديدة على قانون الانتخابات وغير مقتنعين بها”.واضاف ان “الكتل الكردية ستقدم طعنا بالقانون بعد اكمال […]

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