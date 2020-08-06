2020/08/06 | 19:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت تحذيرات جديدة لمستخدمي “أندرويد” من أن تطبيقا شائعا قد يترك أجهزتهم عرضة لهجوم قراصنة الإنترنت.ويأتي التحذير في الواقع من “تويتر”، التي تؤكد أن وجود خلل في تطبيق “أندرويد” الخاص بها، قد يترك المستخدمين عرضة للهجوم من القراصنة.وعلى الرغم من عدم استغلال الثغرة الأمنية بعد، على ما يبدو، إلا أنها خطيرة بما يكفي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطبيق شائع وعالمي في نظام اندرويد يحمل تهديدا كبيرا وكالة تقدم الاخبارية.

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