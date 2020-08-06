اليونان تعيد 134 مهاجرا عراقيا بعد منحهم مبلغ 2400 دولار

2020/08/06 | 19:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- غادرت اليونان اليوم الخميس، اولى الطائرات التي تقل مهاجرين عراقيين لاسباب اقتصادية، لاعادتهم بشكل طوعي للعراق ضمن برنامج يموله الاتحاد الاوروبي يهدف إلى تخفيف الضغط عن هذه الدولة التي يصل غالبية المهاجرين الساعين لدخول اوروبا الى شواطئها.وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس للصحفيين ان “اول مجموعة غادرت اثينا اليوم […]

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