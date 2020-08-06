الى هذه الدول ذهبت السلع الايرانية هذا العام

2020/08/06 | 19:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مساعد وزير الصناعة والتجارة والمناجم رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية حميد زادبوم، ان صادرات البلاد لهذا العام تركزت على دول الجوار وخاصة ال...

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