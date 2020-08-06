إلى أين يتجه المغرب؟ - المناضل-ة

2020/08/06 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة توارت العبارات الخطابية حول النموذج المغربي في الانتصار على كوفيد- 19، وحلت محلها صيحات التحذير والإنذار مع التركيز على مسؤولية "المواطن- ة المستهتر- ة بالإجراءات الاحترازية والوقائية".



وبعد أن أعلنت الدولة بلغة احتفالية يوم 25 ماي أن معدل تكاثر الفيروس [RO] وصل 0.7، بعد أن كان 2.3 منتصف شهر أبريل، أعلنت مرة أخرى أن معدل التكاثر (حصيلة 25 يوليوز) ارتفع إلى 1.59.أشار بلاغ حكومي (4 غشت) إلى "الا ......





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