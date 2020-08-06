-صاحب المقام- أفكار مكررة وممجوجة - رياض حسن محرم

2020/08/06 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رياض_حسن_محرم (تنويه: حاصرتنى اعلانات الفيلم وحول عرضه مجانا على أكثر من موقع، ومن باب الفضول حاولت، فوجدت كثيرا من المواقع تعرض الأفيش والمحتوى مغاير، ولكن مواقع أخرى تعرض الفيلم بجودة عاليه، ومنها هذا الموقع "مزيكا توداى":https://www.bushra.today/2020/07/saheb-el-maqam.html)نأتى الآن لتحليل الفيلم:آسر ......





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