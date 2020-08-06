باقة شوكية من الفيسبوك - على جدار الثورة السورية . رقم: 287 - جريس الهامس

2020/08/06 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس باقة شوكية من الفيسبوك - على جدار ثورتنا المغدورة رقم :287 1- مادام الشعب ينتظم خلف الأنا والرعب السلطاني المزمن .



ولم يتحرر من قطيع الإستبداد..ومن السيرخلف كراريزه وحمار الراعي الذي يتقدمهم ..ولا من الراعي الأبله والجلاد المجرم والمتواطئ مع الذئاب وكل الضواري الأخرى الجائعة في الغابة, على القطيع.التعيس .,مادام لايستطيع التحرر من السيرخلف الكراريز والحمار..ولايعرف إلى أين يقودونه ؟؟ إلى المرعى ......





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