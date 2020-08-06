نائب: اي تعديل دستوري لايتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء لن يكون له قيمة

2020/08/06 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، ان اي تعديل دستوري لايتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء من قبل الشعب وتخويله بتشكيل الحكومة، سوف لن يكون له اي قيمة.وقال الدراجي في تغريدة له على منصة تويتر واطلعت عليها “تقدم” ان “اي تعديل دستوري لايتضمن انتخاب مباشر لرئيس الوزراء من قبل الشعب وتخويله بتشكيل الحكومة، سوف …

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