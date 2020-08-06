2020/08/06 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس، اعتقال متهم حاول ادخال وبيع المخدرات داخل المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبتوجيه من قبل قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني، تمكنت من إلقاء القبض على متهم من خارج المدينة حاول ادخال المواد المخدرة إلى محافظة كربلاء المقدسة".

وأضاف البيان، أن "المتهم ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال مع انبوب زجاجي يستخدم للتعاطي، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة وبدون اي ضغط او اكراه بقيامه بالمتاجره ومحاولة ادخال المواد المخدرة عدة مرات الى المحافظة".

واشار بيان قيادة شرطة كربلاء إلى أن "الاوراق التحقيقية عرضت على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفه وفق الماده 28 مخدرات ليحال بعد ذلك الى المحكمة المختصة بعد اكمال الإجراءات التحقيقية لينال جزاءه العادل".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل حارس امني بظروف غامضة في احدى الحقول النفطية بالمحافظة.

وقال المصدر، ان "حارساً أمنياً يعمل في مجال حماية الأنابيب النفطية في حقل الغراف في قرية ال ابو هلالة في

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فالح العيساوي، اليوم الخميس (6 اب 2020)، أن الحكومة العراقية عاجزة عن مواجهة الجهات التي تقف وراء استهداف المنطقة الخضراء وقوات التحالف الدولي.

وقال العيساوي في حديث لـ (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- كركوك

كشفت مديرية شرطة كركوك، الأربعاء، حقيقة قيام امرأة بقتل زوجها وتقطيعه وتوزيعه على شكل ثواب لعمال في أحد فنادق المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيادة شرطة محافظة كركوك، تنفي ما تداولته بعض مواقع ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعتقال متهم حاول إدخال مواد مخدرة وبيعها في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعتقال متهم حاول إدخال مواد مخدرة وبيعها في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).