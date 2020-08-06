نائب: هناك طلبات عدة لاستجواب وزراء في حكومة الكاظمي

2020/08/06 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الخميس، 06 آب، 2020، أن عددا من النواب قدموا طلبات إلى اللجان البرلمانية لاستجواب وزراء في حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال جودت في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "عمل لجان مجلس النواب ما يزال مستمرا لغاية الان، على الرغم م تعطيل البرلمان لعمله بسبب فيرروس كورونا وتعذر وصول النواب الى بغداد".

واضاف أن " هناك طلبات مقدمة عدد من اعضاء البرلمان لاستجواب بعض الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي".

وكانت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، سناء الموسوي، أكدت الأحد (19 تموز 2020)، أن تجديد عقود شركات الهاتف النقال سيكون سبباً في استجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شركات الاتصالات تعمل على دعم بعض الأحزاب والكتل الفاسدة بهدف حمايتها واستمرار ضمان عملها في العراق".

وأضافت أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بالكشف عن اسماء الشخصيات والاحزاب التي تحمي تلك الشركات وكذلك الفاسدين".

وبينت الموسوي، أن "الخدمات البرلمانية جمعت تواقيع من أجل عقد جلسة لمجلس النواب ومناقشة هذه القضية وإحالة الملف إلى الجهات المختصة في حال ثبت تورط طرف ما"، مشيرة إلى أن "تجديد عقود تلك الشركات سيكون سبباً في استجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

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