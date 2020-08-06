ارتفاع حالات التعافي من فايروس كورونا عالميا

2020/08/06 | 20:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة/- اظهرت اخر الاحصائيات عن وجود ارتفاع ملحوظ في حالات التعافي من فايروس كورونا عالميا ، رغم ارتفاع عدد الاصابات واعداد الوفيات.وتماثل 12,231,347 للشفاء من المرض لحد الساعة 7:15 مساء بتوقيت بغداد اليوم الخميس السادس من شهر اب 2020.وتجاوز عدد المصابين 19 مليونا وعدد حالات الوفاة 712,839 حالة.وشهدت الفترة الماضية […]

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