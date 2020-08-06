لبنان …أكثر من 36ألف وقعوا على عريضة تطالب بعودة الانتداب الفرنسي

2020/08/06 | 20:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- وقّع أكثر من 36ألف شخص، حتى الآن، على عريضة تطالب بعودة الانتداب الفرنسي للبنان، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في أعقاب الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وجرح وتشريد الآلاف.وأثارت العريضة / حسب BBC التي تطالب بوضع لبنان تحت الانتداب الفرنسي للسنوات […]

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