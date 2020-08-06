بعد لبنان.. عراقيون يحشدّون لتواقع

2020/08/06 | 20:07 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ عدد من العراقيين التحشيد على وسائل التواصل الاجتماعي لاطلاق حملة لجمع التوقيع لتخويل بريطانيا على إعادة انتدابها في العراق.

يأتي هذا بعد أن وقع أكثر من 40 ألف لبناني عريضة تطالب بعودة الانتداب الفرنسي للبنان، حيث أطلق نشطاء عريضة إلكترونية عبر الموقع الشهير آفاز (Avaaz petition) طالبوا فيها بعودة الانتداب الفرنسي إلى لبنان لمدة 10 سنوات مقبلة، بعد حادثة انفجار المرفأ في بيروت.

وكانت أبرز التغريدات المثيرة للجدل هي للفنانة اللبنانية كارمن لبس، التي كتبت فيها "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا ها الاستقلال"، في إشارة إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان.

ومثل أي شأن آخر، انتقد عراقيون دعوات عودة الانتداب ورفضوها بشكل قاطع، إلا أنها آخرين قالوا إن وجود "الأصل" في الحكم أفضل من فروعه، في إشارة إلى ان الذين يحكمون البلاد هم في الأساس يحملون جنسيات دول أوروبا وبالأخص بريطانيا.

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